Геращенко раскритиковала Аграмунта за выборочное сочувствие к страданиям детей. Ягланд не упомянул агрессию РФ в своей речи

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт в своем выступлении обратил внимание на теракты в разных странах мира, выразил соболезнования семьям погибших детей в автокатастрофе в Италии, но не нашел слов сочувствия украинским детям, страдающим в результате развязанной РФ войны против Украины. Об этом написала член украинской делегации в ПАСЕ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Ягланд не упомянул российскую агрессию в своем выступлении в ПАСЕ
"В своем выступлении в начале январской сессии ПАСЕ президент Педро Аграмунт обратил внимание на теракты в разных странах мира, выразил соболезнования семьям погибших детей в автокатастрофе в Италии. Мы полностью разделяем эту позицию и присоединяемся к словам искреннего соболезнования семьям погибших детей, это ужасно. Но вот что не можем понять - почему в сердце Аграмунта и в его риторике не нашлось ни одного слова сочувствия украинским детям, украинским семьям, которые потеряли детей в результате развязанной РФ войны против Украины ... почему не нашлось слов соболезнования родителям, чьи дети подорвались на минах, которые щедро поставляет российский военторг, или детям, которые были обстреляны и ранены", - заявила она.
Геращенко заявила, что украинская делегация делает все для того, чтобы привлечь внимание мира и ПАСЕ к нарушению прав детей на оккупированном Донбассе.
"Сегодня провели круглый стол, посвященный теме детей на Донбассе, которые больше всего страдают от военных действий. Владимир Арьев презентовал фильм о детях, о пережитых маленькими украинцами трагедии потери дома, школы, семьи, родного города", - отметила первый вице-спикер .
Геращенко напомнила, что эта проблематика постоянно звучит на заседаниях гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске.
"Украина выступает категорически против втягивания детей в конфликт, мы имеем десятки фактов вовлечения подростков боевиками к работе на блокпостах, а российские сайты и газеты печатают многочисленные репортажи о военизированных лагерях для подростков, где детей с оккупированных территорий муштруют на будущие войны", - подчеркнула Геращенко.
Она также напомнила о судьбе подростков, которых с сентября 2016 года содержат в тюрьме в ОРДО за "диверсии": "Несмотря на обещания, которые ОРДО дали ОБСЕ, дети до сих пор остаются за решеткой".
"От конфликта на Донбассе страдает по меньшей мере 1 700 000 детей с обеих сторон линии соприкосновения. За время военной агрессии по меньшей мере 68 детей погибли, ранены 186. Очевидно, что эти цифры неполные и неточные, потому что мы не имеем полной информации о судьбах детей на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
По словам Геращенко, если говорить о характере ранений, то это ужасные истории - "дети страдают от обстрелов и мин, мы имеем несколько страшных случаев, когда детям ампутировали все конечности, руки и ноги, из-за подрывов на минах".
В то же время остаются нерешенными вопросы перевозки нескольких домов для детей с тяжелыми диагнозами, лежачих детей, которых не успели эвакуировать в 2014 году и которых украинской власти просто не отдают несмотря на требования.
"Так же остается заблокированным вопрос доступа международных гуманитарных миссий на оккупированных территориях и их нормальной там работы, в том числе и тех организаций, которые занимаются помощью детям как наиболее уязвимой социальной категории", - отметила нардеп.
Она также добавила, что из-за войны 1937 детей остались сиротами и эта цифра постоянно растет.
Отметим, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, которого в понедельник 23 января избрали на новый годовой срок, заявил о необходимости снятия всех политических санкций с делегации РФ. Аграмунт выразил сожаление из-за решения России не участвовать в работе ПАСЕ.
"Позиция РФ не изменилась – они готовы вернуться сюда в случае, если они будут полностью восстановлены в правах, включая право голосовать и участвовать в работе комитетов", - отметил он.
Напомним, Аграмунт был президентом ассамблеи в 2016 году. В конце года поднимался вопрос о том, чтобы помешать его избранию на второй год из-за претензий к его деятельности, однако эта идея не нашла достаточной поддержки.
Президент ПАСЕ в течение прошлого года приложил усилия для снятия санкций с Российской Федерации, но не преуспел. Также он известен тем, что прервал многолетнюю традицию общения с прессой в Страсбурге.
Ягланд не упомянул российскую агрессию в своем выступлении в ПАСЕ
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы не назвал российскую агрессию против Украины в числе проблем на пространстве Совета Европы, сообщает "Европейская правда".
Ягланд выступил перед депутатами с традиционным обращением в начале сессии, перечислив ключевые проблемы на повестке дня.
Среди таких проблем он назвал пропаганду и фейковые новости, включая влияние на выборы; усиление популистов в Европе; угрозы со стороны популистов; миграционный кризис; кризис в Турции; проблему распространения терроризма.
В выступлении, которое длилось более получаса, он не упомянул об агрессии против Украины, об аннексии Крыма, и ни разу не употребил слово "Россия".
Кроме того, как заявил народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский, Ягланд открыто сотрудничает с российской властью, передает "5 канал".
"Он, действительно, сотрудничает с российскими наемниками и российскими властями. Он это делает откровенно, открыто и мы на это реагируем. Безусловно здесь, в данном зале, есть много людей, которые чувствуют себя частью Российской Федерации, несмотря на то, что имеют паспорта Швейцарии, Голландии или другой страны, но в любом случае они не в состоянии преодолеть те опоры, которые создала украинская делегация", - отметил Логвинский.
Ранее сообщалось, что в Парламентской ассамблее Совета Европы предпринята попытка внести изменения в действующий регламент, которые позволили бы российской делегации вернуться в сессионный зал. Украинская делегация держит этот вопрос под контролем, сообщил Георгий Логвинский.
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