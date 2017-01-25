Пять городов примут львовский мусор

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Львовской облгосадминистрации в среду были определены пять полигонов области, куда в течение недели должны вывезти мусор из Львова.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В частности, согласились принимать отходы представители Дрогобыча, Червонограда, Борислава, Николаева и Самбора.

"Областная комиссия обязала руководителей местных органов власти заключить соглашения со Львовом, чтобы вывезти накопленные объемы мусора с территории города на полигоны области. Конечный срок очистки города - семь дней", - подчеркнул глава ОГА Олег Синютка.

В то же время, мэр Львова Андрей Садовый сомневается, что мусор удастся вывезти в течение недели из-за переполненности полигонов. По его словам, Дрогобыч и Борислав и ранее принимал мусор из Львова, однако этих объемов недостаточно, чтобы решить проблему. В частности, их полигоны принимали по одной-две машине мусора в день.

В ходе заседания Садовый также предлагал направлять обращения и вывозить отходы на другие полигоны вне области. Однако Синютка заверил, что ситуация под контролем. Представители шести фирм-перевозчиков также заявили о готовности вывозить мусор.

Отметим, недавно СМИ сообщили, что Садовый обратился в городскую администрацию польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор.

Проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 года в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел оползень и под завалами оказались четыре человека - трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех из этих людей нашли, а четвертого тела найти не удалось.

Сельсовет Великих Грибовичей после инцидента запретил Львову вывозить мусор на свалку. После этого город стал вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.

Cсылки по теме: