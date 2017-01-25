В Черноморский порт привезли более 250 тонн зараженных цитрусовых

Инспекторы Госпродпотребслужбы в Одесской области обнаружили в паромном комплексе Черноморского морского торгового порта цитрусовые, зараженные средиземноморской плодовой мухой. Зараженные партии апельсинов, мандаринов и лимонов задержаны. Об этом 24 января сообщила Госпродпотребслужба.

"При осуществлении инспекцией фитосанитарного контроля в паромном комплексе Черноморского морского торгового порта выявлен отсутствующий на территории Украины карантинный организм – средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied). Опасным вредителем, который может существенно испортить внешний вид и вкус фруктов, заражены грузы мандаринов весом 88,25 тонн, апельсинов весом 136,45 тонн и лимонов весом 48,4 тонн", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Указанные фрукты поступили в Украину из Турции, груз задержан, принимаются соответствующие фитосанитарные меры.

В частности, с целью недопущения подобных случаев в дальнейшем стране-экспортеру отправлено нотификационное сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, в октябре 2016 года в Украину из Турции пытались ввезти 29 тонн зараженных мандаринов.

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