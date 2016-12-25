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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
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В пожаре на рынке в Киеве погиб человек – ГСЧС. Работа метро возобновлена

время публикации: 16:11
последнее обновление: 16:11
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На месте пожара возле станции метро "Лесная" обнаружили тело женщины

На месте пожара возле станции метро "Лесная" обнаружили тело женщины.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГосЧС в Киеве Светлана Водолага в эфире 112 канала .

"Тело женщины нашли в туалете. Оно очень обгорело. В данное время оно остается там, поскольку работы по ликвидации пожара еще продолжаются", - сказала Водолага.

Перед этим пресс-служба ГСЧС сообщила, что "во время пожара обнаружено тело человека неизвестного пола".

В ГСЧС также сообщили, что в 13:10 пожар на площади 2 000 м кв. был локализован. Тушение было значительно усложнено большим количеством легковоспламеняемых вещей.

На месте происшествия работает 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.

Движение по красной ветке метро восстановлено.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"Друзья! Мы полностью восстановили движение по красной ветке. "Черниговская" и "Лесная" открыты для пассажиров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, из-за пожара на рынке секонд-хенда возле станции метро "Лесная" две станции метро - "Лесная" и "Черниговская" - пришлось закрыть.

Сообщение о пожаре на рынке секонд-хэнда в Киеве поступило сегодня в 11:40.

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Воскресенье, 25 декабря 2016 г.  

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