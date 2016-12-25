За минувшие сутки оккупанты совершили 39 обстрелов наших позиций

|
За прошедшие сутки оккупанты продолжили откровенно нарушать Минские договоренности, вели огонь из минометов.
Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении были обстреляны наши позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное. Дважды были совершены обстрелы, по одной мине калибра 120 миллиметров, в районе Талаковки. По Широкино огонь вел снайпер.
На Донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому вели огонь 82-миллиметровые минометы.
На Луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Всего на протяжении прошлых суток зафиксировано 39 обстрелов наших позиций.
Напомним, 21 декабря в Минске стороны договорились об устойчивом режиме прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.
24 декабря в штабе АТО зафиксировали нарушения "режима прекращения огня" со стороны боевиков.
Кроме того, боевики пытаются "прощупать почву" для удара с фланга, совершив мощные обстрелы со стороны врага в Троицком и Воздвиженке с использованием минометов и пушек. Артиллерия врага также зацепила Мироновку.
|
Cсылки по теме:
За сутки в зоне АТО один украинский военный ранен, четверо контужены
// NEWSru.ua // Украина // 24 декабря 2016 г.
До начала режима тишины боевики 50 раз открывали огонь по ВСУ, после полуночи обстрелы прекратились
// NEWSru.ua // Украина // 24 декабря 2016 г.
В ВСУ сообщили о гибели бойца, который считался пропавшим без вести на Светлодарской дуге
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
ВСУ вошли в Новолуганское и установили блокпост
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
Порошенко надеется, что "тишина" на Донбассе станет постоянной: мы готовы выполнять весь "Минск", призываю РФ тоже
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
Силы АТО трижды отбили штурм боевиков на Светлодарской дуге. Оккупанты снова обстреляли Мироновку из пушек
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
Силы АТО уверенно отражают атаки боевиков на Светлодарской дуге
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
23 декабря. Обзор прессы. Что происходит на Светлодарской дуге
// NEWSru.ua // Пресса // 23 декабря 2016 г.
Российские хакеры с помощью мобилок украинских бойцов могут следить за артиллерией в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
"Это то, что снимали бойцы, и то, что мы видели": с 19 января выходит фильм о последних днях обороны ДАП
// NEWSru.ua // Культура // 22 декабря 2016 г.
Террористы обстреляли мирную Мироновку из артиллерии калибра 152 мм
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.