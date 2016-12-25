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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
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За минувшие сутки оккупанты совершили 39 обстрелов наших позиций

время публикации: 09:41
последнее обновление: 10:00
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Украинские военные на боевых позициях
На Донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки
Позиции украинских защитников

За прошедшие сутки оккупанты продолжили откровенно нарушать Минские договоренности, вели огонь из минометов.

Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении были обстреляны наши позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное. Дважды были совершены обстрелы, по одной мине калибра 120 миллиметров, в районе Талаковки. По Широкино огонь вел снайпер.

На Донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому вели огонь 82-миллиметровые минометы.

На Луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Всего на протяжении прошлых суток зафиксировано 39 обстрелов наших позиций.

Напомним, 21 декабря в Минске стороны договорились об устойчивом режиме прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.

24 декабря в штабе АТО зафиксировали нарушения "режима прекращения огня" со стороны боевиков.

Кроме того, боевики пытаются "прощупать почву" для удара с фланга, совершив мощные обстрелы со стороны врага в Троицком и Воздвиженке с использованием минометов и пушек. Артиллерия врага также зацепила Мироновку.

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Воскресенье, 25 декабря 2016 г.  

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