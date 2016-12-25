Оккупанты откровенно нарушают режим прекращения огня - штаб АТО

Российско-оккупационные войска откровенно нарушают режим прекращения огня. За сегодняшний день они 16 раз обстреливали позиции украинских защитников.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

"Российско-оккупационные войска продолжают откровенно нарушать Минские соглашения. Из 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Новгородское, Верхнеторецкое и Зайцево.

"В общей сложности на этот час зафиксировано 16 обстрелов", - констатируют в пресс-центре штаба АТО.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики не прекращают провокации по всей линии фронта.

Однако штаб сообщает, что погибших за прошедшие сутки нет, в то же время, по данным волонтеров, один боец погиб в боях на Светлодарской дуге.

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