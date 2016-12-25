Израиль отменил визит Гройсмана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает NEWSru.co.il.

Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН по поводу израильских поселений. Визит Гройсмана был запланирован на следующую неделю.

Ранее Нетаньяху заявил о переоценке Израилем связей с ООН.

"Я проинструктировал министерство иностранных дел завершить в течение месяца переоценку наших контактов с ООН, включая финансирование институтов ООН и присутствие представителей ООН в Израиле", - цитирует Нетаньяху Reuters.

Напосним, в пятницу вечером Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

За документ, подготовленный Египтом, проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался лишь представитель США. Ранее американские власти всегда ветировали подобные резолюции.

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