В Счастье передали тела погибших на Светлодарской дуге военных. Следов пыток не обнаружено

В Счастье Луганской области украинской стороне были переданы тела двух военных, которые погибли на Свитлодарский дуге 18 декабря.

Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает Громадське.

"Погибшие украинские бойцы служили в 54 бригаде ВСУ. Один из них — лейтенант Яровой с позывным "Шайтан", другой — солдат Байкус с позывным "Ваха". Они погибли первыми в бое на Светлодарской дуге 18 декабря", - говорится в сообщении.

Как отмечается, представители гражданско-военного сотрудничества Минобороны передали тела двух погибших боевиков представителям террористов "ЛНР", при этом из "ЛНР" передали тела украинских военных.

Передача происходила под наблюдением членов СММ ОБСЕ.

Координатор проекта ВСУ "Эвакуация 200" Михаил Котелевский сказал Громадському, что он осмотрел предварительно тела, и они действительно похожие на тела двух украинских военных из 54 бригады (точно установит экспертиза и опознание родных), и следы истязаний не зафиксировал.

"Там пулевые ранения не совместимы с жизнью", — сказал он.

Передача тел военных стала возможна благодаря Минским договоренностям.

Как сообщалось раньше, тела двух военных остались на оккупированной территории после боя на Светлодарской дуге.

На Светлодарский дуге под Дебальцево, по данным штаба АТО, 18 декабря погибли 5 военных ВСУ.

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