За минувшие сутки ни один военный не погиб - штаб АТО. Волонтеры сообщают о погибшем

По данным Министерства обороны, за минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб. В то же время, по данным волонтеров, вчера погиб один украинский солдат.

Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

В Счастье передали тела погибших на Светлодарской дуге военных. Следов пыток не обнаружено



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших военнослужащих не было. Это впервые за последние шесть дней. Один боец ранен в Авдеевке", - заявил Мотузянык.

Однако, отметил он, противник не прекращает провокации по всей линии фронта. При этом заметно сократил использование тяжелого вооружения.

"Вражеские обстрелы зафиксированы во всех направлениях. Несколько спокойнее стало на традиционно горячих точках - Светлодарской дуге, в Авдеевке и Широкино. Вчера на Луганском направлении произошел один вражеский обстрел в Желтом. Он продолжался 25 минут. На Донецком направлении боевики открывают огонь по Луганскому. Всего враг выпустил 25 снарядов", - заявил Мотузянык.

Он прибавил, что на Мариупольском направлении противник осуществил провокационный обстрел из легкого вооружения и выпустил несколько минометных снарядов.

В то же время волонтеры сообщают, что 24 декабря погиб боец 54 бригады на Светлодарской дуге.

Напомним, 21 декабря в Минске стороны договорились об устойчивом режиме прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.

24 декабря в штабе АТО зафиксировали нарушения "режима прекращения огня" со стороны боевиков.

Кроме того, боевики пытаются "прощупать почву" для удара с фланга, совершив мощные обстрелы со стороны врага в Троицком и Воздвиженке с использованием минометов и пушек. Артиллерия врага также зацепила Мироновку.

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