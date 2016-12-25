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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
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В Киеве загорелся рынок возле станции метро "Лесная". Закрыты станции "Лесная" и "Черниговская"
время публикации: 13:19
последнее обновление: 16:18
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В Киеве загорелся рынок возле станции метро "Лесная"
"Произошел пожар возле метро "Лесная"
Горят склады с секонд-хендом

Прямо сейчас у станции метро "Лесная" горит рынок. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГосЧС в Киеве Светлана Водолага.

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"Произошел пожар возле метро "Лесная". Горят склады с секонд-хендом. Предварительно сообщали о площади в 100 кв. м. В настоящее время передают о 600, но точная площадь пожара пока еще неизвестна", - сказала она, передает "Українська правда. Київ".

Также она отметила, что причина пожара устанавливается. Вероятную причину установят после того, как пожар ликвидируют.

КП "Киевский метрополитен" закрыл станции "Черниговская" и "Лесная" из-за пожара на секонд-хенде.

Об этом сообщает страница подземки в Facebook.

"Внимание! Из-за пожара возле территории метрополитена в районе Дарынка станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты. Поезда курсируют только до "Дарницы"", - говорится в сообщении.

Отметим, недавно в Киеве горел бывший завод им. Лепсе.

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Cсылки по теме:

В Киеве горел бывший завод им. Лепсе
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.

В Харькове горел бывший кожзавод, есть погибшие
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.


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Воскресенье, 25 декабря 2016 г.  

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