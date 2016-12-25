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Аваков рассказал о задачах МВД и бюджете на 2017 год
время публикации: 25 декабря 2016 г., 21:08
последнее обновление: 25 декабря 2016 г., 21:08
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Для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям денежным обеспечением на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 3878,8 млн. грн. (на 1431,5 млн. грн. больше, чем в прошлом году), что позволит повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 гривен

На увеличение заработной платы для переподготовленных офицеров Нацполиции необходимо дополнительное финансирование в сумме 3 млрд гривен.

Об этом 25 декабря сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"По всей системе МВД - это около 360 тысяч человек - имеем удовлетворительный бюджет на 2017 год", - отметил Аваков.

По словам Авакова, для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям денежным обеспечением на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 3878,8 млн. грн. (на 1431,5 млн. грн. больше, чем в прошлом году), что позволит повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 гривен.

"Государственная миграционная служба, Нацгвардия и Госпогранслужба получили бюджет для развития и роста. Миграционная служба будет выполнять ключевую задачу на следующий год - обеспечение выдачи индивидуальных ID-карт, которые придут на замену старых паспортов. По этим картам будет возможен безвизовый въезд в некоторые страны", - сообщил Аваков.

Он добавил, что уровень финансирования ГПСУ позволит повысить мотивацию работников и улучшить профессиональное развитие.

Также до июля 2017 года бюджет позволит завершить по всей стране замену старых МРЭО на новые сервисные центры.

"Думаю, в зависимости от того, какое развитие получит бюджетный год, мы сможем корректировать финансирование работы этих органов", - добавил глава МВД.

Ранее заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что в Украине летом 2017 года заработает дорожная полиция, передает пресс-служба МВД. Окончательный этап формирования дорожной полиции должен завершиться в декабре 2017 года.

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