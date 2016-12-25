Браконьеры на Черниговщине могут истребить популяцию лосей

Масштабы незаконной охоты, которые наблюдаются в последнее время на Черниговщине, угрожают полным уничтожением лосей в некоторых районах и снижением жизнеспособности их региональной популяции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Черниговской области.

"Масштабы незаконной охоты поражают. В условиях региона особенно уязвимы для произвола браконьеров крупные животные, в частности лоси. Бесконтрольное экологически необоснованная их добыча приводит к полному истреблению субпопуляций вида, что ведет к угрозе существованию вида в некоторых административных районах области и создает опасность общего снижения жизнеспособности региональной популяции", - говорится в сообщении.

Экологи отмечают рост числа браконьеров, которые охотятся на крупных животных, в частности, лосей. Только в минувшие выходные в области было задержано 11, а лосей убито 4. По фактам незаконной добычи животных открыты уголовные производства. В отношении 8 охотников (в том числе, местного егеря), задержанных без добычи в одном из лесов Черниговского района, где охота запрещена, составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 85 Куоап.

Отметим, недавно на Харьковщине сотрудники ГСЧС спасли лося, который не мог переплыть речку.

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