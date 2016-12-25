Оккупационные власти Крыма грозят арестом имущества за несвоевременную оплату отопления

Филиал ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в городе Ялте убедительно просит своевременно и в полном объеме осуществлять оплату за потребленную тепловую энергию до 10 числа следующего за расчетным месяцем.
Как передают "Новости Крыма", в случае несвоевременной оплаты либо неоплаты в срок до 10 числа каждого месяца, в соответствии с законодательством, применяются санкции в виде начисления пени за каждый день просрочки, в том числе с применением наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, а также запрета выезда за пределы государства.
Как сообщают оккупационные власти, несвоевременная оплата за услуги теплоснабжения, прежде всего, сказывается на самих жителях: организация недополучает денежные средства, которые могли бы быть направлены на оплату за энергоносители, а так же ремонт оборудования котельных и тепловых сетей.
Отметим, уровень заработной платы и доходов в аннексированом Россией украинском Крыму находится на уровне ниже среднего по Российской Федерации. Об этом бессменный президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, 23 декабря 2016 года, на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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