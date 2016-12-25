Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с католическим Рождеством.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
"Сердечно поздравляю всех, кто исповедует западный христианский обряд, с Рождеством Христовым! Пусть радость и тепло поселятся в ваших домах в праздничные и последующие дни, пусть отступят все неурядицы, печали и тревоги, а в душах и помыслах господствуют любовь, гармония и равновесие", - написал Гройсман.
Премьер выразил надежду, что новый год принесет всем новые достижения, а совместный труд, энтузиазм и целенаправленность будут служить на благо родной страны.
Ранее президент Петр Порошенко призвал христиан западного обряда которые 25 декабря отмечают Сочельник, послушать самую известную в мире украинскую рождественскую песню "Щедрик", записанную в Нью-Йорке в 1922 года.
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