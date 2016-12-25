 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Гройсман поздравил украинцев с католическим Рождеством
время публикации: 11:55
последнее обновление: 11:55
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с католическим Рождеством

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с католическим Рождеством.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Сердечно поздравляю всех, кто исповедует западный христианский обряд, с Рождеством Христовым! Пусть радость и тепло поселятся в ваших домах в праздничные и последующие дни, пусть отступят все неурядицы, печали и тревоги, а в душах и помыслах господствуют любовь, гармония и равновесие", - написал Гройсман.

Премьер выразил надежду, что новый год принесет всем новые достижения, а совместный труд, энтузиазм и целенаправленность будут служить на благо родной страны.

Ранее президент Петр Порошенко призвал христиан западного обряда которые 25 декабря отмечают Сочельник, послушать самую известную в мире украинскую рождественскую песню "Щедрик", записанную в Нью-Йорке в 1922 года.

facebook

Cсылки по теме:

Католики и протестанты в полночь начинают праздновать Рождество
// NEWSru.ua // Украина // 24 декабря 2016 г.

В США начали традиционное "отслеживание" новогоднего турне Санта-Клауса
// NEWSru.ua // В мире // 24 декабря 2016 г.

К Рождеству понтифик направит 6 миллионов евро для Украины
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

Порошенко надеется, что "тишина" на Донбассе станет постоянной: мы готовы выполнять весь "Минск", призываю РФ тоже
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

В Австралии полиция предотвратила "рождественские" теракты, 7 человек задержаны
// NEWSru.ua // В мире // 23 декабря 2016 г.

Польская оппозиция намерена блокировать Сейм все праздники
// NEWSru.ua // В мире // 22 декабря 2016 г.

В Раду принесли Вифлеемский огонь
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:37
 Аваков призывает Кабмин разобраться с голосованием в ООН по Израилю
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 25 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 18:37

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016