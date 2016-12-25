Гройсман обещает преодолеть разногласия с Израилем

Премьер Владимир Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, премьер заявил, у двух стран есть гораздо больше того, что их объединяет, а не разделяет, и выразил уверенность в том, что нужен более интенсивный диалог.

"Есть много тех, кому выгодно было бы вбить клин в наши отношения, используя чувствительные для обеих сторон вопросы, и наша общая задача этого не допустить", - сообщил Столярчук со ссылкой на слова Гройсмана.

По его словам, глава правительства пообещал приложить со своей стороны усилия для преодоления разногласий и более интенсивного развития дружественных двусторонних отношений в будущем.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита Гройсмана в Израиль, который планировался на 27-28 декабря.

Отмена связана с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук заявил, что премьер перенес визит в Израиль на неопределенный срок.

Вместе с тем, экс-глава МИД Израиля, депутат кнессета Ципи Ливни (лидер партии Ха-Тнуа, Сионистский лагерь) выступила с резкой критикой отмены визита Гройсмана в эту страну.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что считает нужным рассмотреть голосование Украины в Совбезе ООН по резолюции относительно Израиля на заседании Кабмина.

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