Ельченко сравнил израильские поселения с оккупацией Крыма

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал израильские поселения на палестинских территориях противоречащими международному праву.
Об этом Ельченко написал на Twitter.
"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву как и оккупация Крыма Россией!", - написал Ельченко.
Через некоторое время Ельченко написал, что международное право одно для всех и нельзя им крутить "как собака хвостом".
Напомним, 23 декабря, Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".
Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.
После того, как Украина поддержала резолюцию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил запланированный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.
Как сообщалось, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым - временно оккупированной территорией.
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