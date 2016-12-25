Одесский облсовет хочет перенести диспансеры социально опасных болезней за пределы города

Одесский областной совет рассмотрел на сессии проект решения о создании за пределами города Одесса коммунального учреждения "Областной центр социально опасных болезней", где будут лечить пациентов, пораженных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, парентеральными гепатитами.
Проект переноса из центра Одессы областного противотуберкулезного диспансера и других учреждений пролоббировала группа депутатов облсовета во главе с Анатолием Садовником, сообщает "Укринформ".
"Перенос из курортной зоны Одессы в пригородный поселок Холодная Балка некоторых коммунальных служб, в том числе противотуберкулезного диспансера, будет осуществлен при поддержке иностранных партнеров медицинских учреждений. Предусмотрено финансирование со стороны местных советов всего в размере 10-20 процентов", - отметил депутат Садовник.
В открывшемся коммунальном учреждении "Областной центр социально опасных болезней" будут лечить пациентов, пораженных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, парентеральными гепатитами, добавил депутат.
Депутаты также обсудили проблему обеспечения медикаментами областной клинической больницы и онкодиспансера. На сессии было принято решение безотлагательно выделить этим двум медицинским учреждениям 16 миллионов гривен на приобретение жизненно необходимых медикаментов.
Отметим, за последний год в Украине заболеваемость туберкулезом выросла на 8%. Украина имеет наихудшие в Европе показатели по лечению туберкулеза.
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