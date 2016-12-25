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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
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Аваков призывает Кабмин разобраться с голосованием в ООН по Израилю
время публикации: 18:37
последнее обновление: 18:37
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Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает отдельным вопросом на заседании Кабинета министров рассмотреть голосование Украины на Совете безопасности ООН за резолюцию в отношении израильских поселений.

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина", – считает Аваков.

Эта реакция министра внутренних дел появилась после того, как пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана сегодня, 25 декабря, сообщил, что глава правительства перенес свой визит в Израиль, запланированный на 27-28 декабря. Пресс-секретарь заявил, что новая дата визита будет определена позже.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит украинского премьера в Израиль - в связи с ситуацией вокруг голосования в Совете безопасности ООН за резолюцию в отношении израильских поселений.

Из 15 членов Совбеза ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию с призывом к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях. США воздержались при голосовании, но при этом не воспользовались правом вето.

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Воскресенье, 25 декабря 2016 г.  
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