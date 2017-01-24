 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

СМИ: при обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
время публикации: 13:38
последнее обновление: 13:38
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

СМИ: при обыске у Кузьмина нашли золотую лопату

Украинские правоохранительные органы - в рамках одного из уголовных дел, возбужденных против бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, - провели обыск в его доме. Факт обысков он подтвердил недавно одному из украинских изданий, пишет LB.ua.

Вместе с тем, по информации одного из соратников Кузьмина, ныне осевшего в России, кроме ценностей, документов, а также материалов, непосредственно интересовавших следствие, у экс-замгенпрокурора нашли интересный "сувенир". Это - золотая лопата. Изделие выполнено в размерах, аналогичных тем, в которых производятся обычные огородные лопаты, однако изготовлено из золота.

В связи с тем, что официальных сообщений от силовых органов о результатах обысков у Кузьмина не было, LB.ua уже направляет соответствующие тематические запросы.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина в совершении ряда тяжких преступлений. В частности, против него расследуются я уголовные производства по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

Кроме того, расследование проводится по подозрению Кузьмина в организации в 2010 году незаконного задержания бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко; также - по обвинению в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кузьмин находится в государственном розыске.

Напомним, что самым ценным артефактом режима бывшего президента Виктора Януковича прежде считался "золотой батон", который обнаружили в Межигорье в 2014 году.

facebook

Cсылки по теме:

Азаров проиграл все судебные инстанции в деле против СБУ
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

Суд арестовал особняк экс-заместителя генпрокурора Кузьмина
// NEWSru.ua // Украина // 9 августа 2016 г.

На Волыни обнаружили золотой унитаз Януковича
// NEWSru.ua // Украина // 4 июля 2014 г.

Ярема показал кабинет Пшонки: курилка, спа-салон, спортзал, кухня, позолота на сантехнике
// NEWSru.ua // Украина // 19 июня 2014 г.

По желанию Тимошенко допросят Кузьмина
// NEWSru.ua // Украина // 14 марта 2014 г.

Янукович пил бальзамы для улучшения потенции
// NEWSru.ua // Украина // 28 марта 2014 г.

Турчинов уволил Рената Кузьмина
// NEWSru.ua // Украина // 5 марта 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:05
 InoPressa. Кому и для чего нужна встреча в Астане
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 24 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:05

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017