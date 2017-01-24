Вместо Януковича в ГПУ приедет его защита

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк считает незаконным вызов своего клиента на допрос для ознакомления с материалами открытых против него уголовных дел. Об этом он сказал в комментарии ТАСС, отметив при этом, что защита намерена прибыть в назначенное время в ГПУ.
"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих (явке Януковича лично) уважительных причинах", - заверил Сердюк.
Он уточнил, что "статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами".
По словам адвоката, сторона защиты повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу. "Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогает защите делать свое дело", - утверждает Сердюк.
"Генпрокуратура получила от моего клиента уведомление о желании предоставить показания, такое же уведомление было направлено во все судебные инстанции, которые рассматривали процедурные моменты по этому делу. Однако как ГПУ, так и суды категорически отказались реализовать право клиента на доступ к правосудию, поэтому все последующие действия, в том числе публикация повесток, вынесение последующих решений, являются незаконными", - добавил он.
Ранее генпрокурора Украины обнародовала две повестки с вызовом на допрос экс-президента Виктора Януковича, который скрывается в России.
Как сообщалось, 20 января Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведения в отношении бывшего президента Виктора Януковича заочного расследования по делу о госизмене.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Януковича в феврале 2017 года.
|
Cсылки по теме:
Генпрокурора вызвала Януковича в Киев на допрос. Показала повестки
// NEWSru.ua // Украина // 23 января 2017 г.
В суде по делу о госизмене Янукович заявил: он вне подозрений и не скрывается от следствия
// NEWSru.ua // Украина // 20 января 2017 г.
Адвокат Януковича намерен подать в Генпрокуратуру доказательства по делам Майдана
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.
Журналисты показали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести в Украину войска
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.
Печерский суд разрешил задержать Януковича
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.
Все выступления Януковича присоединяют к уголовному производству - Горбатюк
// NEWSru.ua // Украина // 27 ноября 2016 г.