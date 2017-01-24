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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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Заверуха вышла под залог 1,6 миллиона
время публикации: 17:40
последнее обновление: 17:47
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Заверуха вышла под залог 1,6 миллиона

Бывший боец добровольного батальона "Айдар" Вита Заверуха, одна из задержанных в мае 2015 года по подозрению в нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров, вышла на свободу.

Как сообщил во вторник 24 января в Facebook общественный активист Евгений Карась, залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.

"Вита Заверуха сегодня на свободе благодаря полугодовой активной кампании С14, НЦП, других десятков солидарных людей и благотворительном взноса Алексея Тамразова", - говорится в сообщении.

По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривен.

"Национальный Центр Правозащиты" опубликовал видео ее освобождения и выхода из стен СИЗО в Киеве.

Напомним, 4 мая 2015 года в Деснянском районе Киева во время преследования автомобиля, на котором скрылись налетчики после ограбления АЗС, были убиты двое и ранены трое правоохранителей. Один из нападающих погиб, двоим удалось бежать, но впоследствии они были задержаны. Пресс-служба МВД опубликовала видео, на котором один из подозреваемых сознается, что налетчики приехали из Винницы и готовили теракты на майские праздники; в том числе он называет и имя Заверухи.

Защита утверждает, что во время этих событий Заверуха не находилась в Киеве.

Сама Заверуха заявляла, что на нее и других подозреваемых оказывают давление, в том числе и физическое.

11 мая прямо во время судебного заседания она порезала себе вены на левой руке.

1 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения обвиняемым в причастности к нападению и убийству Заверухе, Романюку и Кошелюку в виде 60 суток содержания под стражей. Под судом в этот день произошли стычки, четыре человека были задержаны.

Стоит отметить, что Виктория и ее побратимы в составе добровольческих батальонов принимали участие в войне с российско-террористическими войсками на востоке Украины. В частности, Заверуха воевала вместе с "Айдаром".

Один из защищавших их адвокатов - Виктор Смалий - вынужден был выехать в США. Как он утверждает, в связи с начавшимися против него репрессиями.

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