Заверуха вышла под залог 1,6 миллиона

Бывший боец добровольного батальона "Айдар" Вита Заверуха, одна из задержанных в мае 2015 года по подозрению в нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров, вышла на свободу.
Как сообщил во вторник 24 января в Facebook общественный активист Евгений Карась, залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.
"Вита Заверуха сегодня на свободе благодаря полугодовой активной кампании С14, НЦП, других десятков солидарных людей и благотворительном взноса Алексея Тамразова", - говорится в сообщении.
По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривен.
"Национальный Центр Правозащиты" опубликовал видео ее освобождения и выхода из стен СИЗО в Киеве.
Напомним, 4 мая 2015 года в Деснянском районе Киева во время преследования автомобиля, на котором скрылись налетчики после ограбления АЗС, были убиты двое и ранены трое правоохранителей. Один из нападающих погиб, двоим удалось бежать, но впоследствии они были задержаны. Пресс-служба МВД опубликовала видео, на котором один из подозреваемых сознается, что налетчики приехали из Винницы и готовили теракты на майские праздники; в том числе он называет и имя Заверухи.
Защита утверждает, что во время этих событий Заверуха не находилась в Киеве.
Сама Заверуха заявляла, что на нее и других подозреваемых оказывают давление, в том числе и физическое.
11 мая прямо во время судебного заседания она порезала себе вены на левой руке.
1 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения обвиняемым в причастности к нападению и убийству Заверухе, Романюку и Кошелюку в виде 60 суток содержания под стражей. Под судом в этот день произошли стычки, четыре человека были задержаны.
Стоит отметить, что Виктория и ее побратимы в составе добровольческих батальонов принимали участие в войне с российско-террористическими войсками на востоке Украины. В частности, Заверуха воевала вместе с "Айдаром".
Один из защищавших их адвокатов - Виктор Смалий - вынужден был выехать в США. Как он утверждает, в связи с начавшимися против него репрессиями.
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