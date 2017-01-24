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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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Холодницкий сообщил о задержании ещё трёх подозреваемых в "газовом деле" Онищенко
время публикации: 16:45
последнее обновление: 17:13
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Холодницкий сообщил о задержании ещё трёх подозреваемых в "газовом деле" Онищенко

Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) задержало бывшего первого заместителя и заместителя главы правления ПАО "Укргазвыдобування", а также их подчиненную в рамках уголовного производства о злоупотреблениях депутатов и высших должностных лиц при реализации газа, добытого при совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Сегодня прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении и соответственно детективами НАБ Украины задержаны еще трое подозреваемых в уголовном производстве по подозрению Онищенко А.Р. и ряда лиц в завладении денежными средствами ПАО "Укргазвыдобування", а именно бывшего первого заместителя и заместителя главы правления ПАО "Укргазвыдобування", а также их подчиненную – начальника одного из управлений", - написал Холодницкий на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По его словам, указанные лица, имея прямые полномочия, умышленно не предпринимали мер к прекращению незаконной деятельности, таких как отзыв соглашения на продажу газа и расторжение договоров о так называемой "совместной деятельности".

"Вступив в преступный сговор с представителями преступной организации, в создании и руководстве которой собственно и подозревается Онищенко А.Р., используя служебное положение и выполняя отведенную им роль, способствовали завладению денежными средствами ПАО "Укргазвыдобування", - отметил Холодницкий.

По словам руководителя САП, при условии надлежащего выполнения задержанными лицами своих обязанностей по правовой защите интересов предприятия и обращения в суд с исками о расторжении договоров о совместной деятельности с ООО "Фирма ХАС", ООО "Надра Геоцентр", ООО "Карпатнадраинвест", аффилированными с А.Онищенко, можно было бы избежать убытков в размере 740 млн грн, подтвержденных судебно-экономической экспертизой.

Кроме того, Холодницкий сообщил, что САП начала уголовное производство относительно решения Хозяйственного суда Харьковской области, которым ПАО "Укргазвыдобування" обязано передать арестованный ранее газ, добытый в рамках совместной деятельности ООО "Карпатнадраинвест".

"При этом постановление о наложении ареста на имущество (газ) было предъявлено судье в судебном заседании и это не помешало принять указанное решение. По данному факту Специализированной антикоррупционной прокуратурой начато уголовное производство", - написал Холодницкий.

Как сообщалось, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства.

8 августа 2016 года он был объявлен в национальный розыск.

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Вторник, 24 января 2017 г.  

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