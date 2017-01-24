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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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Высший совет правосудия Украины уволил 10 судей. Заявления писали сами
время публикации: 21:11
последнее обновление: 21:11
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Высший совет правосудия на заседании во вторник, 24 января 2017 года, освободил от должностей 10 судей по общим обстоятельствам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, 8 судей уволены в связи с подачей ими заявлений об отставке. Еще двое судей написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Кроме того, ВСП отстранил до 13 марта от должности судью Хозяйственного суда города Киева Любомира Головатюка, которого подозревают в получении взятки в размере 10 тысяч долларов.

Временно отстранена от должности и судья Уманского горрайонного суда Черкасской области Людмилу Горячкивская в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда в уголовном производстве по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины, или до закрытия уголовного производства.

Напомним, о задержании судьи Хозяйственного суда города Киева, при котором было обнаружена взятка, сообщалось 12 января. Только в сводке ГПУ речь идет не о 10, а о 16 тысячах долларов.

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Вторник, 24 января 2017 г.  

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