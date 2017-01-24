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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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ЦИК назначила выборы в 40 объединённых громадах на 30 апреля
время публикации: 17:20
последнее обновление: 17:33
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ЦИК назначила выборы в 40 объединённых громадах на 30 апреля

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 30 апреля 2017 года первые местные выборы в 40 объединенных территориальных громадах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, такое решение во вторник было принято на заседании комиссии, которое провел председатель Центризбиркома Михаил Охендовский.

ЦИК объявила с 11 марта 2017 года начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Напомним, 18 декабря 2016 года в Украине состоялись выборы в органы местной власти в 144 объединенных территориальных громадах. Участие в голосовании принимали жители 76 сельских, 46 поселковых и 21 городских громад в 22 регионах Украины, также избирается 1 староста. Замглавы фракции "БПП" Сергей Березенко заявил, что из 183 громад, где проводили выборы 11 и 18 декабря, кандидаты от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" победили в 120 громадах.

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Вторник, 24 января 2017 г.  

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