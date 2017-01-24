У Ахметова говорят об "отжатом" офисе Vega в Донецке, а волонтёры обвиняют его в поставках раций для террористов

В оккупированном Донецке вооруженные люди заняли принадлежащее украинскому мультимиллиардеру Ринату Ахметову помещение филиала телеком-оператора Vega. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Волонтер: в фурах с гуманитарной помощью от Фонда Ахметова обнаружили военные рации стоимостью 200 долларов за штуку



Кто это был конкретно - не уточняется.

О злоумышленниках говорится только как о "неизвестных вооруженных людях".

"23 января 2017 года в офис компании Vega (ЧАО "Фарлеп-Инвест") в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди. Они опломбировали оборудование и вынудили персонал покинуть помещение", - сказано в сообщении.

На данный момент телеком-оператор технически не может управлять своими активами и информацией на временно оккупированной российско-террористическими войсками территории.

Отмечается, что компания Vega обратилась в правоохранительные органы Украины с соответствующим заявлением.

Как уже сообщалось, перед этим российская оккупационная администрация Крыма "национализировала" расположенное в пределах полуострова имущество компаний "ДТЭК Крымэнерго", "Укртелеком" и телекоммуникационную группу Vega, также принадлежавшие Ахметову.

Кроме того, в апреле 2014 года в аннексированной Автономной Республике Крым прекратил свою деятельность "Первый украинский международный банк" (ПУМБ), который связывают с Ахметовым.

В декабре прошлого года в Крыму застрелили близкого к Ахметову предпринимателя Михаила Ляшко (он же Мишаня Косой), которого благодаря контролю над компанией "Олимп" называли неофициальным "водочным королем" Донбасса. В сферу его компетенции в структурах олигарха, как утверждают СМИ, также входили табачный и игорный бизнес.

По оценке Forbes, в течение 2015 года состояние Ахметова снизились на 4,6 млрд долларов и теперь оцениваются в 2, 3 млрд долларов США.

В то же время в Крыму и в дальше комфортно себя чувствует бизнес Дмитрия Фирташа, который известен своими близкими отношениями с окружением Путина, и чьи жена и дети являются гражданами РФ.

Волонтер: в фурах с гуманитарной помощью от Фонда Ахметова обнаружили военные рации стоимостью 200 долларов за штуку



Известный украинский волонтер Роман Синицын у себя на Facebook сообщил о необычной находке, обнаруженной бойцами добровольческого батальона "Донбасс" в грузовиках с гуманитаркой для населения ОРДЛО.

"А знаете, что нашли в ахметовском "гумконвое" и сейчас заминается?

300+ раций Vertex.

Цифра и аналог. Ручные и автомобильные.

Ремкомплекты для раций.

Питание, антенны, гарнитуры для них.

Такие рации мы покупали десантам и спецназу в 2014-15 годах. От 200 долларов за самую простую модель.

Шифрования, защищенная связь. Хорошие рации".

Синицын не воспринимает версию о том, что этот груз для россиян и их наемников водитель вез по своему усмотрению. "Водитель вез левак. Да, конешно", - иронизирует волонтер.

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