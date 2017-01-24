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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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Оккупанты обстреливали из артиллерии Новозвановку и Троицкое. Один боец АТО получил ранение
время публикации: 18:47
последнее обновление: 18:48
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Сегодня на Донбассе в зоне проведения Антитеррористической операции зафиксировано 24 обстрела со стороны оккупантов. Один украинский военный получил ранение.

Об этом во вторник 24 января сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригоровку. По Широкино огонь неоднократно вели снайперы", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении со 122-миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское и Зайцево.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, однако двое военных получили ранения.

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Вторник, 24 января 2017 г.  

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