Оккупанты обстреливали из артиллерии Новозвановку и Троицкое. Один боец АТО получил ранение

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Сегодня на Донбассе в зоне проведения Антитеррористической операции зафиксировано 24 обстрела со стороны оккупантов. Один украинский военный получил ранение.
Об этом во вторник 24 января сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в соцсети Facebook.
"На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригоровку. По Широкино огонь неоднократно вели снайперы", - говорится в сообщении.
На Луганском направлении со 122-миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское и Зайцево.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, однако двое военных получили ранения.
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