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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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Суд допросил свидетелей обвинения по делу Кернеса
время публикации: 08:20
последнее обновление: 08:49
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Суд допросил свидетелей обвинения по делу Кернеса

В Киевском райсуде Полтавы, где рассматривается дело мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, подозреваемых в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам харьковского Євромайдану, объявлен перерыв до 13 февраля. Об этом 23 января Укринформу рассказали в суде.

"На суде допрошены четыре свидетеля со стороны гособвинения, причем трое из них - сотрудники полиции и прокуратуры, четвертый - работник кафе "МакДональдс". После допросов суд принял решение о перерыве в рассмотрении дела до 13 февраля", - отметили в суде.

В ходе заседания сам Кернес и его защитники неоднократно просили суд прекратить допрос по фактам, которые "не имеют отношения к делу", и перейти к рассмотрению по существу обвинений. Вместе с тем прокурор Александр Ганилов заявил, что вопросы, которые он задает, имеют отношение к делу.

До этого Кернес присутствовал на суде в Полтаве 24 октября 2016 года: три месяца он находился на реабилитации в связи с перенесенными операциями.

Напомним, Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) также подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Народный депутат Антон Геращенко считает, что уголовное дело в отношении Кернеса затягивается.

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