Суд допросил свидетелей обвинения по делу Кернеса

В Киевском райсуде Полтавы, где рассматривается дело мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, подозреваемых в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам харьковского Євромайдану, объявлен перерыв до 13 февраля. Об этом 23 января Укринформу рассказали в суде.
"На суде допрошены четыре свидетеля со стороны гособвинения, причем трое из них - сотрудники полиции и прокуратуры, четвертый - работник кафе "МакДональдс". После допросов суд принял решение о перерыве в рассмотрении дела до 13 февраля", - отметили в суде.
В ходе заседания сам Кернес и его защитники неоднократно просили суд прекратить допрос по фактам, которые "не имеют отношения к делу", и перейти к рассмотрению по существу обвинений. Вместе с тем прокурор Александр Ганилов заявил, что вопросы, которые он задает, имеют отношение к делу.
До этого Кернес присутствовал на суде в Полтаве 24 октября 2016 года: три месяца он находился на реабилитации в связи с перенесенными операциями.
Напомним, Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) также подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.
2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
Народный депутат Антон Геращенко считает, что уголовное дело в отношении Кернеса затягивается.
|
Cсылки по теме:
Кернес не разрешил назвать проспект в Харькове в честь погибшего бойца АТО
// NEWSru.ua // Украина // 20 января 2017 г.
Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
Земельные махинации Добкина и Кернеса: за 4 месяца после обысков у следствия нет подозреваемых
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.
Кернес снова не приехал в суд, заседание перенесли
// NEWSru.ua // Украина // 28 ноября 2016 г.
У ГПУ нет доказательств, что Добкин и Кернес финансировали Антимайдан, - Горбатюк
// NEWSru.ua // Украина // 3 ноября 2016 г.
Кернес задекларировал 11 наручных часов и 42 миллиона гривен наличными
// NEWSru.ua // Украина // 26 октября 2016 г.
Кернеса пугают "возмездием ИГИЛ"
// NEWSru.ua // Украина // 29 апреля 2016 г.
В Харькове на могиле матери застрелили друга Кернеса
// NEWSru.ua // Украина // 26 февраля 2016 г.