В Днипре посреди улицы подстрелили шестилетнего ребёнка

В Днипре на улице неизвестный выстрелил в шестилетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
"Инцидент произошел вечером 23 января. Мать с отчимом и ребенком проходили возле арки по улице 20 лет Победы. Они услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева", - говорится в сообщении.
Ребенка доставили в больницу. Оказалось, что у него огнестрельное ранение левой половины грудной клетки. Сейчас мальчика прооперировали, его состояние тяжелое.
Полицейские со служебной собакой обследовали место происшествия и опросили очевидцев. Также был проведен поквартирный обход жильцов дома.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в следующем году пойдет на спад.
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