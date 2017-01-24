 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Днипре посреди улицы подстрелили шестилетнего ребёнка

время публикации: 12:44
последнее обновление: 13:13
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Днипре посреди улицы подстрелили шестилетнего ребёнка

В Днипре на улице неизвестный выстрелил в шестилетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Инцидент произошел вечером 23 января. Мать с отчимом и ребенком проходили возле арки по улице 20 лет Победы. Они услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева", - говорится в сообщении.

Ребенка доставили в больницу. Оказалось, что у него огнестрельное ранение левой половины грудной клетки. Сейчас мальчика прооперировали, его состояние тяжелое.

Полицейские со служебной собакой обследовали место происшествия и опросили очевидцев. Также был проведен поквартирный обход жильцов дома.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в следующем году пойдет на спад.

facebook

Cсылки по теме:

В Киеве со стрельбой ограбили почтовое отделение
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.

В Кропивницком банда 20-летних за несколько месяцев обокрала дома на миллион гривен
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.

В Сумах взорвали банкомат и похитили две кассеты с деньгами
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.

На Хмельнитчине задержали банду грабителей, возглавляемую депутатом поселкового совета
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

На Херсонщине задержали банду квартирных воров
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

Уличную преступность планируют преодолеть с помощью групп быстрого реагирования
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.

В Сумах школьники совершили вооружённый налёт на австостоянку
// NEWSru.ua // Украина // 6 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:05
 InoPressa. Кому и для чего нужна встреча в Астане
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 24 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:05

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017