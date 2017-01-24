Ярош заставил СБУ заняться "семантико-текстуальной экспертизой" слов Пинчука об отказе от Крыма

Служба безопасности Украины проверяет высказывания бизнесмена и мецената Виктора Пинчука о болезненных компромиссах, на которые должна пойти Украина, закрыв тему оккупированного Россией Крыма и заморозив конфликт на Донбассе.

Об этом свидетельствует ответ главы СБУ Василия Грицака на обращение депутата Дмитрия Яроша, который он опубликовал в Facebook.

"Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза", – говорится в документе.

Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".

"Вопрос будем добивать. Долой олигархов из Украины!", - прокомментировал Ярош.

Как сообщалось ранее, накануне Нового года Виктор Пинчук опубликовал в Wall Street Journal статью, где заявил, что Украина для урегулирования конфликта на востоке страны должна пожертвовать аннексированным РФ Крымом и согласиться на замораживание конфликта на Донбассе. По его словам, это болезненные, но необходимые компромиссы. Такая позиция бизнесмена вызвала резкую реакцию украинских политиков.

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