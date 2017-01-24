Ярош заставил СБУ заняться "семантико-текстуальной экспертизой" слов Пинчука об отказе от Крыма

Служба безопасности Украины проверяет высказывания бизнесмена и мецената Виктора Пинчука о болезненных компромиссах, на которые должна пойти Украина, закрыв тему оккупированного Россией Крыма и заморозив конфликт на Донбассе.
Об этом свидетельствует ответ главы СБУ Василия Грицака на обращение депутата Дмитрия Яроша, который он опубликовал в Facebook.
"Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза", – говорится в документе.
Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".
"Вопрос будем добивать. Долой олигархов из Украины!", - прокомментировал Ярош.
Как сообщалось ранее, накануне Нового года Виктор Пинчук опубликовал в Wall Street Journal статью, где заявил, что Украина для урегулирования конфликта на востоке страны должна пожертвовать аннексированным РФ Крымом и согласиться на замораживание конфликта на Донбассе. По его словам, это болезненные, но необходимые компромиссы. Такая позиция бизнесмена вызвала резкую реакцию украинских политиков.
|
Cсылки по теме:
План правительства по ОРДЛО нацелен на замораживание конфликта по образцу Приднестровья, - эксперт
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.
Геращенко о плане Пинчука: Крым на Донбасс не меняем
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.
Порошенко поедет в Давос, но на "украинский завтрак" Пинчука не пойдёт
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
В АП ответили Пинчуку: отказа от ЕС и НАТО не будет. СМИ: Порошенко не поедет на ланч миллиардера в Давосе
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.
Геращенко: Пинчук и Киссинджер учли интересы Трампа и Путина, украинцы же капитулировать не собираются
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.