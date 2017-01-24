В СБУ заявили о блуждающих в сети фейковых списках пленных на Донбассе

Служба безопасности Украины проанализировала обнародованные в социальных сетях списки лиц, содержащихся в заложниках боевиков или пропавших без вести в районе проведения Антитеррористической операции, и заявила, что они являются некорректными и не соответствуют действительности.

Об этом говорится в заявлении объединенного центра помощи освобождения пленных при СБ Украины, сообщили в спецслужбе на странице в Facebook во вторник 24 января.

Отметим, что на днях, 22 января, внефракционный народный депутат Надежда Савченко обнародовала у себя в соцсети обновленный вариант собственных списков украинских и российских военнопленных, а также пропавших без вести.

Вероятно, заявление СБУ касается именно их.

"Сверка обнародованных списков официальным данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции (далее – Центр) ни разу не осуществлялось", - говорится в сообщении.

"В очередной раз Центром в рамках межведомственной координации работы по вопросам поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции создан и ведется учет военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести в районе проведения антитеррористической операции, начиная с 7 апреля 2014 года (далее – Учет). Сведения в отношении пострадавших лиц вносятся в Учет на основании соответствующих обращений их близких и родных, сообщений должностных лиц, общественных организаций, средств массовой информации, а также по результатам обмена информацией с вовлеченными в выполнения задач антитеррористической операции субъектами борьбы с терроризмом", - рассказали в СБУ.

В спецслужбе также заявили, что по данным учета, по состоянию на 28 ноября 2016 года в заложниках боевиков находится 110 человек, числящихся пропавшими без вести в районе проведения АТО – 490 человек.

"Относительно 57 человек из числа заложников Центром получено подтвержденные данные об их мест содержания, сведения о местонахождении других лиц сейчас проверяются и уточняются", - передали в СБУ.

В сообщении также отмечается, что информация о пострадавших учтена в Центре и постоянно используется для ведения переговорного процесса по освобождению заложников и поиска без вести пропавших во время заседаний Трехстороннего контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, а также в ходе работы международных гуманитарных организаций на неподконтрольной территории. "Систематически проводятся консультации с родными и близкими лиц, содержащихся в заложниках или пропавших без вести в районе проведения АТО, в ходе которых подается актуализация и проверка информации о состоянии поиска их родных, а также принятых мер, направленных на их освобождение", - добавили в спецслежби.

Напомним, 27 декабря 2016 года представители пророссийских террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили, что всего они готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан. Между те, ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками якобы об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленника.

В конце декабря украинская сторона в качестве жеста доброй воли передала 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-и украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях.

10 января Савченко опубликовала списки пленных в ОРДЛО и на территории РФ и пропавших без вести. Советник председателя СБУ Юрий Тандит отметил, что списки Савченко - некорректны.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской обвинил Савченко в незаконном разглашении персональных данных пленных украинских военнослужащих. Представитель омбудсмена, начальник управления по связям с общественностью Михаил Чаплыга отметил, что обнародование персональных данных военных запрещено законом "О борьбе с терроризмом". За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

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