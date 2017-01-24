Польские СМИ: Садовый попросил власти Люблина забрать мусор из Львова

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор, потому что накопление большого количества твердых отходов может вызвать эпидемию, сообщает газета Wyborcza.

Садовый мотивировал просьбу тем, что Львову негде хранить мусор, и искать помощи он вынужден, "чтобы предотвратить экологическую катастрофу в Восточной Европе".

Садовый написал, что причиной проблем стал пожар на свалке в Больших Грибовичах, в результате чего использование свалки запрещено.

"Городские свалки отходов в других городах Украины отказывается принимать отходы от Львова Эта ситуация очень тревожная, потому что накопление большого количества твердых отходов в городе может привести к эпидемии инфекционных заболеваний и приводит к загрязнению сточных вод", - написал Садовый.

Издание отмечает, что власти Люблина не могут принимать подобные решения без предварительной консультации с Главной инспекции по охране окружающей среды (GIOS).

"Письмо было направлено в Департамент охраны окружающей среды, который будет расследовать ситуацию. Город Люблин не может предпринимать что-либо в этом вопросе. Согласие на такие действия должен дать главный инспектор охраны окружающей среды, который также должен определить возможности и условия для возможного приема отходов, количество и место, куда можно было бы отходы транспортировать и утилизировать", - сообщила пресс-секретарь администрации города Люблин Ольга Мазурек-Подлешная.

Вывоз мусора из Львова в Польшу тоже не в компетенции Главной инспекции по охране окружающей среды. Вывоз отходов из Львова в Польшу возможен при условии, если GIOS и Министерство экологии и природных ресурсов Украины даст на это согласие. На сегодня никаких официальных запросов от украинского министерства Польша не получала.

Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 года в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел оползень и под завалами оказались четыре человека - трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех из этих людей нашли, а четвертого тела найти не удалось.

Сельсовет Великих Грибовичей после инцидента запретил Львову вывозить мусор на свалку. После этого город стал вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.

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