ПАСЕ приняла резолюцию Арьева о защите журналистов

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию под названием "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", автором проекта которой является украинский депутат Владимир Арьев.
В ее поддержку во вторник 24 января проголосовали 110 депутатов, 15 – против и 9 воздержались, сообщает "Европейская правда".
Документ призывает российские власти освободить режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, арестованного по подозрению в "шпионаже", а также снять обвинения в адрес крымских журналистов, обвиненных в "сепаратизме" из-за упоминания о незаконной аннексии Крыма.
Также документ содержит критику и рекомендации в адрес властей Турции, Венгрии, Грузии, Польши, Греции, а также замечания о том, что в Беларуси практически отсутствует свобода слова.
Во время обсуждения резолюции от представителей армянской делегации звучали обвинения в адрес Арьева из-за критики относительно оккупированного Арменией Нагорного Карабаха и из-за отсутствия ключевых критических замечаний в адрес Азербайджана.
По итогам дискуссии к документу добавили требования и дополнительные претензии в адрес Азербайджана. В то же время, ПАСЕ не поддержала предложения армянских депутатов относительно смягчения формулировок в отношении территорий, подконтрольных Еревану.
Также ассамблея смягчила ряд формулировок документа о давлении на СМИ в Грузии, однако сделала более жесткими формулировки относительно Польши.
Принятый документ не содержит претензий в адрес Украины, и отмечает реформы в медиасфере.
Как сообщалось, вчера, 23 января, глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев был переизбран президентом комитета по вопросам культуры, науки, образования и медиа Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Напомним, 23 января депутат ПАСЕ от Литвы Эмануэлис Зингерис на встрече в рамках ассамблеи, посвященной похищению и пыткам людей в Крыму, заявил, что представители государств-членов ЕС ожидают от Украины представления нового санкционного списка для расширения ограничений против россиян и жителей аннексированного Крыма, причастных к преследованию крымских татар.
Представитель крымской делегации, глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник в свою очередь сообщила, что такой список уже готов и в ближайшее время будет передан в МИД.
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