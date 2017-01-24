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МВД показало признание киллера, убившего сотрудника СИЗО в Ривном
время публикации: 24 января 2017 г., 22:17
последнее обновление: 24 января 2017 г., 22:17
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Министерство внутренних дел обнародовало видео с признанием подозреваемого в убийстве сотрудника Ривненского СИЗО Ивана Мамчура.

"Был привезен пистолет из Москвы. Пистолет нужно было использовать именно с теми патронами, которые в нём были. Они разносортные. (Пистолет) без номера. Пневматика или травматика переделанная, но очень классно. Я стоял на шестом этаже. Он вышел, увидев меня, дёрнулся в мою сторону. Я нажал и выстрелил. Он сказал: "Это не я, я не виноват". И повалился с изменением геометрии падения. Приехал в Москву, доложил о выполнении задачи. Подтверждение было оттуда – "цветок сорван, роза сорвана". Подтверждение в СМИ и все такое", - рассказал он.

Убийца сообщил, что сотрудничал с ФСБ России.

Напомним, 16 сентября 2016 года в коридоре жилого дома в городе Ривно из огнестрельного оружия был убит Мамчур Иван Леонидович, который работал в местном следственном изоляторе майором внутренней службы. Киллер был задержан 17 ноября 2016 года, когда он попытался перейти в Россию с территории Харьковской области.

23 января 2017 года депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что убийца Мамчура был нанят российским диверсионно-террористическим центром, в задачи которого входит организация преступлений на территории Украины. Кроме того, Геращенко заявил, что, по мнению следователей, покушение на него и убийство известного журналиста Павла Шеремета реализовано одним диверсионно-террористическим центром на территории РФ.

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