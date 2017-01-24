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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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В Кривом Роге изъяли посылку с гранатами и радиостанциями
время публикации: 07:24
последнее обновление: 07:24
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В Кривом Роге изъяли посылку с гранатами и радиостанциями
В Кривом Роге изъяли посылку с гранатами и радиостанциями

Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали жителя города Кривой Рог во время получения посылки с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что посылка была отправлена из поселка Устимовка на Кировоградщине.

"Правоохранители изъяли из посылки пистолеты "Макарова" и "ТТ" с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами" УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления отправителя посылки.

Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".

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