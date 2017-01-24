Порошенко встретился с украинской общиной Эстонии

После завершения рабочей программы визита президента Украины Петра Порошенко в Эстонии он вместе с женой Мариной встретился с украинской общиной Эстонии в Украинском Культурном центре, расположенном в центре старого Таллина. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сначала руководитель Украинского Культурного центра Анатолий Лютюк провел для гостей небольшую экскурсию по комплексу сооружений КУЦ и Церкви Богородицы Троеручицы (УГКЦ) в старом городе Таллинна, показал учебные классы, мастерские, типографию.

Затем слово взяли руководители украинских организаций Вера Конек (Конгресс украинцев Эстонии) и Владимир Пономарь (Ассоциация украинских организаций в Эстонии), которые рассказали об общественной жизни украинцев в этой стране. Также выступили постоянные участники бессрочного пикетирования российского посольства в Таллинне, украинские представители творческой интеллигенции Эстонии, среди которых - Руслан Трочинский (руководитель группы "Свята ватра", экс-"Гайдамаки") и журналист Олег Самородный.

Президент отдельно отметил выдающуюся роль, которую играет в противостоянии российской агрессии, становлении и реформировании украинского государства наша диаспора, в том числе и эстонская община.

"Никогда раньше у нас не было такого внимания к украинской диаспоре во всем мире. По сути только в последние времена украинское государство начало относиться к своей диаспоре так, как она того заслуживает - как к отдельному, важнейшему политическому фактору", - подчеркнул Порошенко.

23 января президент Украины находился в Эстонии с официальным визитом. А 24 января отправится в Финляндию.

Cсылки по теме: