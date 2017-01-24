Порошенко попросил Финляндию давить на Россию

Президент Украины призвал президента Финляндии давить на Россию в вопросе освобождения задержанных украинцев, а также не поддерживать российский проект трансбалтийского газопровода "Северный поток-2". Об этом Петр Порошенко заявил на совместной с коллегой Саули Ниинистё пресс-конференции в Хельсинки, пишет Украинаская правда.

Порошенко не видит оснований для смены позиции США относительно санкций против РФ



Порошенко отметил, что это первый за 11 лет официальный визит президента Украины в Хельсинки, хотя у него лично это уже 11 встреча с президентом Финляндии. И Украина первой наносит визит в 100 годовщину республики Финляндия.

Украинский лидер отметил, что Украина противодействует внешней агрессии.

"Господин президент, вы представить себе не можете, насколько сейчас историческая фигура Маннергейма популярна в Украине и является образцом служения Родине. Вы лучше всех понимаете Украину. И чрезвычайно важно это понимания в условиях гибридной войны России против Украины", – заявил Порошенко.

Он поблагодарил Ниинистё за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и также за то, что Финляндия стоит на позиции сохранения санкции для России до полного выполнения минских соглашений.

По словам президента, Украина получает не лучший опыт, но он может быть полезен европейцам.

"Мы обсудили грубое нарушение прав человека на Донбассе и в Крыму – и я обратился к господину президенту с просьбой усилить давление на российскую сторону в вопросе освобождения украинских заложников как с оккупированной территории, так и из российских тюрем", – сказал украинский лидер.

Порошенко поблагодарил за помощь Финляндии в мониторинговой миссии ОБСЕ, помощь внутренне перемещенным лицам и поддержку в разминировании в Украине. Также он поблагодарил за поддержку соглашения об ассоциации Украины и ЕС и техническую помощь.

"Мы договорились активизировать межправительственную смешанную комиссию по вопросам торговли и экономического развития. И договорились, что мы примем в Украине с визитом бизнес-миссию Team Finland", – сказал Порошенко.

24 января правительства Украины и Финляндии подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэфективности, возобновляемых источников энергии и альтернативного топлива. Порошенко считает это символом эффективности сотрудничества.

"Мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии относительно проекта "Северный поток-2". Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", – сказал президент Украины.

Он подтвердил заинтересованность в сотрудничестве в военной сфере, поблагодарил Финляндию за вклад в развитие военной медицины и реабилитацию украинских военных.

Ниинистё высказал готовность помогать в рамках минских соглашений и поддерживать хорошие изменения в Украине. Санкции для России должны сохраняться до полного выполнения минских соглашений, считает президент Финляндии.

Порошенко пригласил его посетить Украину в 2017 году.

Напомним, еще летом 2016 года Порошенко просил президента Финляндии повлиять на Путина в отношении полицейской мисии ОБСЕ.

Порошенко не видит оснований для смены позиции США относительно санкций против РФ



Оснований для изменения позиции, которую занимают на протяжении последних лет Соединенные Штаты Америки (США) касательно введенных в отношении Российской Федерации за аннексию Крыма и агрессию против Украины санкций, нет, убежден Петр Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Украина получала очень сильную двухпартийную поддержку со стороны США на протяжении последних трех лет и не видит никаких оснований для изменения ситуации", - сказал Порошенко.

Президент Украины также отметил, что его обнадеживают выступления кандидатов на ключевые посты в правительство США.

"У нас есть первая информация от слушаний в Сенате, что ведущие кандидаты и позиции, которые они демонстрируют, что эти позиции достаточно обнадеживают", - сказал он.

Глава Украинского государства выразил убеждение, что в интересах США сохранить те ценности, на которых создавалась эта страна более 200 лет тому назад.

"Эти интересы и ценности – свобода и демократия. И эти ценности поддерживает Украина - свобода и демократия", - сказал Порошенко и подчеркнул, что Украина сейчас воюет за эти ценности, за право быть свободной и независимой.

По его словам, Украина будет рада, если Россия полностью выполнит Минские соглашения, благодаря чему санкции в отношении нее будут сняты.

"Мы будем рады, если санкции со стороны США и ЕС будут снижены, если Россия выполнит все обязательства по Минским соглашениям. Но Россия – агрессор, Россия оккупировала украинскую суверенную территорию и аннексировала Крым, брутально нарушив международное право", - сказал президент.

По словам Порошенко, насилие на Донбассе продолжается, и в декабре Украина потеряла 22 своих воина.

"А за все время агрессии более 2,5тыс. военных было убито и более 7,5тыс. гражданских были убиты в результате российской агрессии. И в этой ситуации единственным эффективным инструментом являются санкции, которые мотивируют РФ и президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров и имплементировать Минские соглашения", - сказал он.

Не только Украина, но и европейские страны, и США являются объектами кибератак со стороны России, это элемент гибридной войны, отмечает президент Украины Петр Порошенко.

"Россия совершает кибератаки не только против Украины, и это было подтверждено. У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать. Но Украина – не единственная цель кибератак: все европейские страны и Соединенные Штаты – объекты кибератак, и это элемент гибридной войны", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос о том, как Украина противостоит кибератакам.

Глава Украинского государства подчеркнул: "Мы должны быть готовы к таким вызовам, потому что после незаконной аннексии Крыма вся мировая безопасность изменилась: она базировалась на Уставе ООН, а один из членов ООН нарушает эти законы. Поэтому мы должны придумать новую структуру, новые принципы глобальной безопасности".

Порошенко также добавил, что этот вопрос, кроме прочих, обсуждался на встрече с Ниинистё.

Как сообщалось, 24 января Порошенко осуществляет официальный визит в Финляндскую Республику. Программой визита предусмотрены встречи главы Украинского государства с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Финляндии Юхой Сипила, спикером эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела.

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