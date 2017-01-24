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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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В декабре 2016-го в зоне проведения АТО погибли 22 военных, заявил Порошенко
время публикации: 15:51
последнее обновление: 15:51
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В декабре 2016-го в зоне проведения АТО погибли 22 военных, заявил Порошенко

В течение декабря 2016 года в зоне проведения АТО погибли 22 украинских военнослужащих.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистьо в рамках официального визита в Хельсинки, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"В декабре Украина потеряла 22 солдата, и за все время российской агрессии погибло более 2,5 тысячи солдат и более 7,5 тысячи мирного населения. И единственный эффективный инструмент для того, чтобы мотивировать президента России и добиться выполнения Минских соглашений, - это санкции", - сказал Порошенко.

Президент еще раз поблагодарил мировое сообщество, страны Евросоюза, Соединенные Штаты за солидарность и поддержку Украины.

"Мы гордимся единством с ЕС и солидарностью. Мы надеемся также на поддержку в будущем", - подчеркнул он.

Говоря об ожиданиях от политики новой Администрации США и президента Дональда Трампа, Порошенко и Ниинистьо подчеркнули, что политика США имеет давние и устоявшиеся традиции.

"Сейчас очень рано говорить о том, чего мы ожидаем. Я хочу напомнить слова Черчилля: в политике нет вечных друзей или вечных врагов. В политике есть вечные интересы, и они создавались не президентом Бушем, президентом Клинтоном. Они устанавливались отцами-основателями более двухсот лет тому назад. И эти основы – свобода и демократия. И эти же интересы разделяет Украина – свобода и безопасность. Теперь солдаты на Востоке воюют не только за свободу и демократию в Украине, но и за свободу и демократию во всем мире. Поэтому я считаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны США", - сказал глава Украинского государства.

Ранее, 18 января, сообщалось, что Службе безопасности Украины считает погибшими в зоне антитеррористической операции 3,8 тысячи человек и пропавшими без вести – 490.

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Вторник, 24 января 2017 г.  

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