В Попаснянском районе возобновились активные боевые действия

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, однако двое военных получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое - получили ранения", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Спикер Минобороны Украины сообщил, что на луганском направлении за минувшие сутки произошло 19 вражеских обстрелов, из них 8 было с применением орудий и минометов. По словам Мотузяника, возобновились активные боевые действия в Попаснянском районе, где эпицентром вражеских обстрелов в понедельник были украинские позиции вблизи Троицкого. Днем там бандформирования провели ряд вооруженных провокаций, а после 9 вечера начали массированный артиллерийский и минометный обстрел в районе Троицкого.

"Почти без перерывов до полуночи продолжались местные обстрелы, в течение которых силы оккупанта выпустили более 50 артиллерийских снарядов. Параллельно с этим противник использовал минометы и гранатометы. Наши защитники надежно держат оборону, открывая огонь. Параллельно с 8 до 11 и вечером боевики, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, обстреливали силы АТО в Станице Луганской. Также дважды силы оккупанта нарушили режим тишины севернее Бахмутской трассы - вблизи Крымского", - рассказал он.

По словам спикера Минобороны, на Донецком направлении в понедельник режим тишины сохранялся до обеда. Всего же за сутки произошло 6 вражеских обстрелов, 2 из которых - с применением минометов.

Так, с 14.00 боевики начали активно обстреливать украинские позиции в Авдеевской промзоне. Наряду с легким вооружением враг применял минометы. После пяти часов перестрелок обстрелы прекратились.

Также неспокойно было на Светлодарской дуге, где силы боевиков в течение трех часов открывали огонь в сторону украинских позиций.

В районе Донецкого аэропорта зафиксировано две вражеские провокации, одна из которых - с применением снайперского оружия. Также однократно режим прекращения огня противник нарушил на северной Горловки.

На Мариупольском направлении районами основных боевых действий были рубежи обороны вблизи Красногоровки и восточные подступы к Мариуполю. "Так, в Красногоровке российско-оккупационные войска вели себя крайне агрессивно, проведя один из самых масштабных минометных обстрелов последних месяцев на этом участке фронта - за неполных три часа боевики со стороны Старомихайловки выпустили по нашим позициям более 80 мин различных калибров", - рассказал Мотузяник.

На линии фронта от Павлополя до Широкино перестрелки продолжались в течение всего отчетного периода. При этом тяжелое вооружение - минометы - противник применял только на крайнем юге и только в темное время суток.

В Новотроицком второй день подряд активным был снайпер противника.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении также состоялось 26 вражеских обстрелов, пятая часть которых - из минометов", - подытожил спикер Минобороны Украины.

Отметим, за минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 51 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, двое бойцов ВСУ получили ранения. Об этом сегодня утром, 24 января, сообщает пресс-центр штаба АТО. Гибридные российско-оккупационные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции на всех направлениях из тяжелого вооружения.

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