Полиция задержала охранника "народного мэра ДНР"

В Донецкой области задержан мужчина, который работал водителем-охранником у "мэра" Славянска Владимира Павленко, известного службой в КГБ. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Задержанный по собственному желанию примкнул к боевикам 15 июня 2014 года. На должности водителя "мэра" он проработал до освобождения Славянска от боевиков - 5 июля 2014 года.

"Полицейские выяснили, что мужчина несколько раз ездил к своему бывшему "боссу" в оккупированный Донецк. В одну из поездок вернулся с автомобилем "Шкода", который принадлежал "народном мэру". По словам задержанного, транспорт он выкупил", - говорится в сообщении.

Все это время задержанный находился в Славянске, перебивался случайными заработками.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении по ч.1 ст.256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Еще двух боевиков полицейские задержали в прифронтовом Новолуганском.

"44-летний мужчина строил блокпост и ремонтировал военную технику террористов, в том числе ту, что находилась на вооружении РФ. Покинул бандформирование из-за того, что ни разу не получил денежного вознаграждения. А 24-летний местный житель ушел из рядов боевиков, когда увидел, как они прикладом оружия бьют по голове ни в чем не повинных мирных жителей" - заявили в полиции.

За три недели по результатам работы полиции Донецкой области объявлено о подозрении 14 боевикам и их пособникам.

Ранее полиция поймала экс-охранника другого оккупационного "мэра" Славянска Вячеслава Пономарёва.

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