Троян и Крищенко не пришли на тестирование в рамках конкурса на должность главы Нацполиции

Временно исполняющий обязанности председателя Нацполиции Украины Вадим Троян и руководитель столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко не явились на тестирование, что происходит в рамках конкурса на должность главы ведомства.

Об этом во вторник из рекрутингового центра Нацполиции Украины в Киеве, где проходит очередной этап отбора кандидатов на должность главы Нацполиции Украины, сообщает корреспондент Укринформа.

В общем, на тестирование общих навыков во вторник пришли 43 кандидата. Они должны ответить на 60 вопросов в течение часа.

Среди присутствующих кандидатов сдавать тесты пришли действующие заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев, начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник главного управления НПУ в Одесской области Дмитрий Головин и другие.

Как сообщил журналистам руководитель Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, в четверг-пятницу секретарь комиссии Евгений Захаров на брифинге расскажет о результатах тестирования кандидатов.

В то же время Шевченко подчеркнул, что кандидаты, которые не явились на тестирование по уважительным причинам, по решению комиссии будут иметь возможность сдать тесты в другое "ближайшее время".

Напомним, 14 ноября 2016 года стало известно об отставке главы Нацполиции Хатии Деканоидзе. В МВД сразу же приняли ее отставку. Глава МВД объявил, что обязанности главы Нацполиции будет исполнять Вадим Троян.

18 ноября Троян заявил, что готов принять участие в конкурсе на занятие должности главы Нацполиции. По его словам, год назад, когда выбирали главу Нацполиции, было 12 кандидатов на эту должность, в том числе и он.

10 января 2017 года сообщалось о завершении приема заявок на консультативный конкурс на должность председателя Национальной полиции Украины.

13 января Министерство внутренних дел обнародовало список кандидатов на должность руководителя Национальной полиции.

20 января стало известно, что конкурсная комиссия не допустила 20 из 64 претендентов к конкурсу на должность руководителя Национальной полиции.

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