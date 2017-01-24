В Луцке контрразведчик СБУ погорел на взятке

Правоохранители задержали исполняющего обязанности начальника отдела военной контрразведки департамента контрразведки Службы безопасности Украины в Луцке по подозрению в получении 15 тыс. гривен взятки. Об этом 23 января главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в Facebook.

"Военная прокуратура Луцкого гарнизона по материалам и совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней безопасности СБ Украины задокументировали факт вымогательства и получения "взятки" исполняющим обязанности начальника отдела (г. Луцк) военной контрразведки департамента контрразведки СБУ подполковником С", - сказано в сообщении.

Матиос добавил, что подозреваемый получил неправомерную выгоду в размере 15 тыс. гривен от военнослужащего Луцкого пограничного отряда за сокрытие информации о возможной противоправной деятельности последнего, якобы связанной с незаконным перемещением товаров через госграницу Украины.

Деньги были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия.

Напомним, в начале января сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона задержали сотрудника Управления Службы безопасности Украины в области, который вымогал 6500 долларов.

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