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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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Вятрович считает плохим примером "Ленинскую кузню" Порошенко
время публикации: 14:44
последнее обновление: 14:45
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Владимир Вятрович сказал, что затягивание с переименованием судостроительного завода "Ленинская кузня", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, является нарушением закона о декоммунизации

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сказал, что затягивание с переименованием судостроительного завода "Ленинская кузня", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, является нарушением закона о декоммунизации. Об этом Вятрович заявил в интервью "Апострофу".

По его словам, руководство "Ленинской кузни" сообщило, что на данный момент все еще продолжается конкурс на новое название. Вятрович отметил, что в 2017 году должны быть переименованы все предприятия в соответствии с законом о декоммунизации.

Закон, говорит глава УИНП, является законом до тех пор, пока он является законом для всех, и случай с "Ленинской кузней" – плохой пример того, что кто-то считает возможным нарушать законодательство.

Вятрович также заявил, что процесс декоммунизации в Украине не потребовал выделения дополнительных финансовых средств.

В частности, говорит, Вятрович, при смене названия населенного пункта или улицы в паспорте этим занимается сотрудник Государственной миграционной службы в рамках своих существующих обязанностей, за которые он получает зарплату.

"То есть дополнительных расходов это не требует", - отметил глава УИНП.

Касательно смены табличек с названиями улиц и населенных пунктов Вятрович сказал, что они являются износимым материалом, то есть таким, что постоянно меняется.

"То есть средства на это уже предусмотрены в каждом местном бюджете", - добавил он.

Отметим, министр культуры Евгений Нищук считает, что процесс декоммунизации в Украине проходит коммунистическими методами.

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Вторник, 24 января 2017 г.  

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