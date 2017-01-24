Вятрович считает плохим примером "Ленинскую кузню" Порошенко

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сказал, что затягивание с переименованием судостроительного завода "Ленинская кузня", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, является нарушением закона о декоммунизации. Об этом Вятрович заявил в интервью "Апострофу".

По его словам, руководство "Ленинской кузни" сообщило, что на данный момент все еще продолжается конкурс на новое название. Вятрович отметил, что в 2017 году должны быть переименованы все предприятия в соответствии с законом о декоммунизации.

Закон, говорит глава УИНП, является законом до тех пор, пока он является законом для всех, и случай с "Ленинской кузней" – плохой пример того, что кто-то считает возможным нарушать законодательство.

Вятрович также заявил, что процесс декоммунизации в Украине не потребовал выделения дополнительных финансовых средств.

В частности, говорит, Вятрович, при смене названия населенного пункта или улицы в паспорте этим занимается сотрудник Государственной миграционной службы в рамках своих существующих обязанностей, за которые он получает зарплату.

"То есть дополнительных расходов это не требует", - отметил глава УИНП.

Касательно смены табличек с названиями улиц и населенных пунктов Вятрович сказал, что они являются износимым материалом, то есть таким, что постоянно меняется.

"То есть средства на это уже предусмотрены в каждом местном бюджете", - добавил он.

Отметим, министр культуры Евгений Нищук считает, что процесс декоммунизации в Украине проходит коммунистическими методами.

Cсылки по теме: