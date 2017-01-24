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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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Умер еще один участник стрельбы в Олевске, 32-летний
время публикации: 11:45
последнее обновление: 12:43
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Умер еще один 32-летний участник стрельбы в Олевске

В реанимационном отделении Олевской больницы (Житомирская область) скончался еще один участник стрельбы в райцентре - 32-летний житель Львовской области, сообщает полиция региона.

Пяти участникам конфликта объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Четырем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще один находится под домашним арестом.

В настоящее время установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске.

"Ответственность перед законом будут нести все причастные к нанесению тяжких телесных повреждений и убийству, ведь стрельбу вели обе стороны и ранения имеют и местные жители, и приезжие", - отметил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Напомним, в результате конфликта, который произошел 16 января в Олевске, огнестрельные ранения получили 7 человек: четверо - жители Олевского района, двое львовян и житель Киевской области, который умер во время оказания медицинской помощи.

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Вторник, 24 января 2017 г.  

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