Умер еще один участник стрельбы в Олевске, 32-летний

В реанимационном отделении Олевской больницы (Житомирская область) скончался еще один участник стрельбы в райцентре - 32-летний житель Львовской области, сообщает полиция региона.

Пяти участникам конфликта объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Четырем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще один находится под домашним арестом.

В настоящее время установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске.

"Ответственность перед законом будут нести все причастные к нанесению тяжких телесных повреждений и убийству, ведь стрельбу вели обе стороны и ранения имеют и местные жители, и приезжие", - отметил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Напомним, в результате конфликта, который произошел 16 января в Олевске, огнестрельные ранения получили 7 человек: четверо - жители Олевского района, двое львовян и житель Киевской области, который умер во время оказания медицинской помощи.

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