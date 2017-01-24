Активистка FEMEN объявила о фактическом распаде движения

Яна Жданова, активистка движения Femen, известного своими скандальными акциями, заявила, что организация фактически распалась еще в 2015 году, а все, кто до сих пор использует бренд на акциях, делают это исключительно по собственной инициативе. В интервью украинскому изданию "Апостроф" Жданова, которая живет сейчас в Париже, заявила, что "все разошлись, как в море корабли".

"Команды, которая была раньше, уже нет", - добавила она.

В ответ на вопрос о том, кто же проводит от имени FEMEN акции в Европе и в Украине, Яна Жданова пояснила, что и в Испании, и во Франции, и в Украине остались несколько активисток, которые пытаются что-то делать.

"Но такое: сидели-сидели, а потом вдруг подумали, а не пойти ли нам что-то сделать. Системы и того концепта, который был изначально, когда мы ежедневно, без выходных и каникул, работали на благо нашей идеи - это все закончилось", - сказала активистка.

По ее словам, в 2013 году движение переехало из Украины во Францию, а затем просуществовало еще два года. Тогда девушки заявляли о политическом давлении на организацию и угрозы.

После переезда, как утверждает Жданова, "все начало трещать по швам и разваливаться". Активистка отметила, что даже не знает, кто сейчас во Франции занимается сайтом FEMEN и ведет страницу движения в Facebook.

Большинство женщин, которые проводят акции от имени FEMEN, как кажется Яне Ждановой, вообще не понимают, что делают.

"Сейчас FEMEN - это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют", - считает она.

Яна Жданова была одной из самых известных активисток движения FEMEN, основанного в Украине в 2008 году Анной Гуцол, Александрой Шевченко и Инной Шевченко.

Движение начало свою деятельность с акций протеста, в ходе которых активистки появлялись в публичных местах топлес с лозунгами, нанесенными на голое тело.

В частности, движение проводило свои акции на Майдане Независимости в Киеве, возле храма Христа Спасителя и штаб-квартиры "Газпрома" в Москве и на избирательных участках в разных странах.

Участницы FEMEN декларировали поддержку борьбы за права женщин. Активистки выступали в основном за свободу слова, свободу и независимость Украины и против российского президента Владимира Путина.

Яна Жданова в 2012 году непосредственно участвовала в акции против визита патриарха Русской православной церкви Кирилла в Украину - она подбежала к нему в аэропорту с написанным на груди слоганом Kill Kirill. Это была не единственная антирелигиозная акция Ждановой. В 2014 году она разделась на площади Святого Петра в Ватикане, продемонстрировав на груди надпись "Бог – женщина". После этого ей запретили въезд в Ватикан.

В том же 2014 году Яна Жданова провела во Франции топлес-акцию, во время которой напала с осиновым колом на восковую фигуру российского президента Владимира Путина в музее. Ей предъявили обвинение в эксгибиционизме, но активистка смогла убедить суд в своей невиновности.

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