Генштаб: санкции за нарушение Венского документа для России не предусмотрены

Россия не понесет никаких наказаний за нарушение Венского документа.

Об этом во время брифинга, посвященного инспекции на территории Ростовской области, заявил временно исполняющий обязанности начальника Управления верификации Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Пономарев, сообщает корреспондент Укринформа.

"Никаких санкций за нарушение Венского документа не предусматривается. Это лишь политическая воля государств-участниц", - сказал Пономарев.

По его словам, по результатам проверки в Вене состоится ежегодная конференция стран-участниц ОБСЕ, но никакие санкции за нарушение буквы Венского документа не предусмотрены.

Многонациональная группа ОБСЕ, в состав которой вошли представители Украины, Канады и Дании, 16 -19 января этого года провела на территории Ростовской области инспекцию определенного района. Инспекторы выявили на указанной территории грубые нарушения Венского документа, а именно - формирование 150-й стрелковой дивизии, штаб которой находится возле границы с Украиной.

Cсылки по теме: