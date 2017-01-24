Зерновой скандал на 60 миллионов долларов: НАБУ задержало бывшего топ-менеджера госкорпорации

Детективы Национального антикоррупционного бюро 24 января 2017 года по процессуальному руководству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали одного из экс-руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба корпорации на более, чем 60 миллионов долларов.

Об этом сообщает официальный сайт НАБУ.

В ведомстве отметили, что сейчас продолжаются обыски, во время которых изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, которая, по версии следствия, могла использоваться в преступных целях.

"Задержан экс-чиновник ГПЗКУ (начальник информационно-аналитического управления) может быть причастен к совершению ряда преступлений, в результате которых ГПЗКУ понесла убытки. Во время досудебного расследования детективы Бюро установили, что в 2014 году после назначения на руководящие должности в ГПЗКУ упомянутое чиновник вместе с другими служебными лицами организовала группу с целью личного обогащения. В частности, они разработали схему, по которой зерно, принадлежавшее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредников, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и упомянутом зернотрейдеру", - говорится в сообщении.

Детективы объяснили, что зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным. Разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредников, подконтрольных подозреваемым. Согласно контрактам, поставки зерна происходили на условиях наложенного платежа, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергало государственное предприятие риску неполучения средств за свою продукцию.

"В конечном итоге ПАО "ГПЗКУ" не получила большую часть средств за проданное зерно. В результате чего ГП понесло убытки на сумму более 60 млн долларов США", - отметили в НАБУ.

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в июле 2016 года. Сейчас они устанавливают местонахождение остальных участников организованной группировки.

Напомним, на данный момент НАБУ и САП считают самым большим своим достижением уничтожение коррупционных схем в "Укргаздобыче", благодаря чему прибыль компании выросла уже в пять раз.

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