Муженко отжался 22 раза. Следующий - Грицак

Начальник Генштаба Украины генерал армии Виктор Муженко поддержал воинов АТО, присоединившись к флешмобу #22PushupChallenge. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.

Такой вызов Муженко сделал майор национальной полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал".

Отжавшись 22 раза Муженко передал вызов Службе безопасности Украины и лично главе ведомства Василию Грицаку.

Также во вторник, 24 января 2017 года, на странице Минобороны Украины появилось видео 22 одновременных отжиманий 700 воспитанников и офицеров Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Инициативу поддержала и администрация Государственной пограничной службы.

Перед этим все 28 управлений патрульной полиции Украины поддержали воинов АТО, присоединившись к #22PushupChallenge. К ним присоединились и пять генералов Национальной гвардии.

Акцию поддержали уже сотни людей, в том числе украинские бойцы, получившие звание героя Украины Сергей Божок и Евгений Межевикин.

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