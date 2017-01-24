Муженко отжался 22 раза. Следующий - Грицак

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Начальник Генштаба Украины генерал армии Виктор Муженко поддержал воинов АТО, присоединившись к флешмобу #22PushupChallenge. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.
Такой вызов Муженко сделал майор национальной полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал".
Отжавшись 22 раза Муженко передал вызов Службе безопасности Украины и лично главе ведомства Василию Грицаку.
Также во вторник, 24 января 2017 года, на странице Минобороны Украины появилось видео 22 одновременных отжиманий 700 воспитанников и офицеров Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Инициативу поддержала и администрация Государственной пограничной службы.
Перед этим все 28 управлений патрульной полиции Украины поддержали воинов АТО, присоединившись к #22PushupChallenge. К ним присоединились и пять генералов Национальной гвардии.
Акцию поддержали уже сотни людей, в том числе украинские бойцы, получившие звание героя Украины Сергей Божок и Евгений Межевикин.
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