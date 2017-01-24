Минюст объявил повторный конкурс на пост главного люстратора

Министерство юстиции не смогло избрать директора департамента люстрации и объявило повторный конкурс на эту должность. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Министерство юстиции объявило проведение повторного конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации. Соответствующее решение было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни один из кандидатов не был признан победителем конкурса", - говорится в сообщении.

Министерство приглашает представителей общественных организаций и СМИ присоединиться в качестве наблюдателей к процессу отбора для более широкого освещения и обеспечения еще большей открытости и прозрачности конкурса.

Конкурс пройдет с 1 по 3 марта текущего года. Участие в отборе могут принять все, кто будет отвечать квалификационным требованиям.

Документы принимаются до 23 февраля.

Напомним, 22 ноября 2016 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что назначит исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анну Калынчук вместо Татьяны Козаченко, которая накануне уволилась. Но назначение Калынчук не состоялось.

В декабре на должность главного люстратора страны был объявлен конкурс. Отобрали 12 кандидатов.

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