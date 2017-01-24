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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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Министр юстиции обвинил НАПК в саботаже
время публикации: 09:45
последнее обновление: 09:45
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Министр юстиции Павел Петренко заявил, что разработанный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции документ о порядке проведения проверки чиновников не соответствует Конституции. В эфире "5 канала" Петренко также отметил, что НАПК – это единственный государственный орган, с которым не может найти общий язык Министерство юстиции.

"Это вообще выглядит на грани такого саботажа... Почему-то с этим государственным органом, который должен заниматься предотвращением коррупции, сложилась очень странная ситуация...Основной их документ - это порядок проведения проверки, это тот документ, который определяет "дорожную карту" как проверяется чиновник, который подал декларацию. Они почему-то начали разрабатывать полутайно..., когда мы тогда как Министерство юстиции ... предлагали им, что давайте мы включимся в этот процесс для того, чтобы быстро сделать качественный документ. Почему-то тогда НАПК не пошло на встречу", - отметил министр.

Он также добавил, что не может поставить подпись под таким документом, "который поставит под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией".

"Мы объяснили нашим коллегам, сказали включите замечания к новому тексту. Вместо этого НАПК за два дня провело псевдообсуждение, тот же текст с определенными техническими поправками сослали в Министерство юстиции. Мы были вынуждены снова его вернуть", - подчеркнул Петренко.

Напомним, в ноябре 2016 года НАПК обвинил Минюст в блокировании начала проверки электронных деклараций чиновников.

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