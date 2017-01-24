Нардеп Мельничук заявляет, что пережил два покушения

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Народный депутат от группы "Воля народа" Сергей Мельничук утверждает, что за последние полтора года на него было совершено два покушения, и оба организовывались в РФ. Об этом он заявил 23 января в эфире телеканала "112 Украина".
"За последние полтора года на меня было совершено два покушения. Люди, которые стреляли, были арестованы, допрошены, - кто организаторы, все было известно, но просто на публику это не выносилось", - заявил Мельничук.
По словам депутата, покушения организовывались из России.
"След ведет в РФ в обоих случаях. По одному из случаев работала и милиция, и прокуратура, и СБУ. Во втором случае работала СБУ, открыто уголовное производство и по ним ведется следствие. Исполнителей задержали, а потом отпустили. Там были люди, которых ввели в заблуждение, но организаторы ставили задачу этим исполнителям. Слава Богу, ни я, ни те люди, которые были со мной, не пострадали. Это было в 2014 году, борьба с российскими оккупантами", - заявил Мельничук.
Напомним, 21 января председатель Службы безопасности Василий Грицак заявил о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. По данным спецслужбы, покушение заказал уроженец РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас уехал в Россию. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которых задержали.
Суд арестовал злоумышленников на два месяца без права залога. В отношении них открыто дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом 2016 года готовились из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.
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